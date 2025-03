Ilfattoquotidiano.it - Orsini, Jebreal, Bocchino, Galli Della Loggia ospiti di Sommi ad A&D sabato 15 marzo alle 21.30 su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Lucache torna1521:30. Tra glinuova puntata Alessandro, professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma, il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo, la giornalista Rula, in collegamento da New York, e il filologo Luciano Canfora. Spazio anche per l’intervista esterna a Ernesto, editorialista del CorriereSera.Al centro del dibattito l’ipotesi di tregua in Ucraina con le richieste degli americani e le rivendicazioniRussia, nonché le conseguenze in Italia del voto europeo sul piano di riarmo voluto da Ursula Von Der Leyen, che ha visto il Pd spaccarsi in due filoni.