Thesocialpost.it - Orsini intervistato da Formigli a Piazzapulita: “L’Unione europea è spacciata”

Leggi su Thesocialpost.it

Alessandrotorna adopo diverso tempo dalla sua ultima apparizione. E il professore di sociologia dell’Università Luiss,da Corrado, non delude certo le attese, lasciandosi subito andare a dichiarazioni pirotecniche sulla guerra in Ucraina e, soprattutto, sulla volontà deldi riarmarsi attraverso il piano da 800 miliardi proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L’analisi dilascia letteralmente senza parole il giornalista.Leggi anche: Renzi a Dimartedì: “Sono disposto persino ad allearmi con Conte, perché Meloni è peggio”Il video dell’intervista di“Riarmo delper 800 miliardi, che ne pensa?”, domanda subitoal suo ospite. “È un’idea completamente sbagliata perché l’Ue non può raggiungere l’obiettivo che persegue.