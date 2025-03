Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale di Branko: scopri cosa riservano le stelle per lavoro e amore dal 14 al 20 marzo 2025

L’di, relativo al periodo dal 14 al 20, offre interessanti spunti per i segni zodiacali dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo periodo, i nati sotto questi segni sono invitati a prestare attenzione non solo alla sfera sentimentale e professionale, ma anche agli incontri fortunati che potrebbero arricchire le loro vite. La Luna piena di venerdì influenzerà profondamente le dinamiche relazionali e lavorative, rendendo questo momento particolarmente significativo.amo insieme le previsioni.ArietePer i nati sotto il segno dell’Ariete, il venerdì segna un’importante Luna piena, ideale per concentrarsi sulla propria forma fisica. Nonostante Marte in opposizione possa far sentire una mancanza di energia,consiglia di non lasciarsi sopraffare.