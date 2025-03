Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni astrologiche del 15 e 16 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela l'del fine settimana 15 e 16, concentrandosi su amore e salute. Eccoci giunti nel cuore del mese, con l'inverno ormai agli sgoccioli. In queste 48 ore, la Luna è in Bilancia e c'è chi affronterà un periodo negativo. Grazie alle indicazioni del famoso astrologo italiano, è possibile salvare il salvabile. Scopriamo l'segno per segno.Fox 15-16: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: l'parla di uncon qualche polemica di troppo: dovresti evitare discussioni. Lavoro: Attenzione all'ambiente professionale, specie se c'è qualcuno che non ti capisce affatto. Toro - Amore: sabato nervosetto per le faccende di cuore. Potrai stare insieme a chi ti piace. Lavoro: si aprono nuovi sbocchi. Il successo è alla portata di coloro che hanno delle grosse responsabilità.