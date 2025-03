Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 15 marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per il 15? Stiamo per lasciarci alle spalle una lunga settimana. In questo sabato, la Luna in Bilancia promette novità ma anche soluzioni a certi problemi. Non tutti i segni avranno un periodo positivo, ma approfondiamo lediFox di sabato 15, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.15Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno dice che, con la Luna in opposizione, il fine settimana potrebbe essere ricco di tensioni: cerca di evitare conflitti con chi ti circonda. Toro - Specialmente in queste 24 ore l'è particolarmente favorevole. A quanto pare, avrai l'opportunità di circondarti di persone di spessore.