Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 14 marzo: fortuna per la Bilancia, un passo in avanti per il Toro

Ecco l’diFox per giovedì 142025!prosegue con le sue energie mutevoli, portando con sé nuove opportunità e qualche piccolo ostacolo da superare. La Luna in transitofavorisce i segni d’Acqua, rendendoli più intuitivi e sensibili alle emozioni proprie e altrui. I segni di Fuoco potrebbero sentirsi leggermente frenati, ma è solo una fase passeggera. È il momento perfetto per chiarire malintesi e concentrarsi su ciò che conta davvero, sia in amore che nel lavoro. Ascoltate le vostre intuizioni, potrebbero portarvi sulla strada giusta.diFox, per venerdì 142025, segno per segnoVediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle per ogni segno.Arietepotreste sentirvi leggermente sotto pressione a causa di questioni lavorative che si stanno accumulando.