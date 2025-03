Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 14 Marzo 2025: Acquario, gestisci bene le finanze

L’diper, Febbraio 14ArieteMarte in opposizione potrebbe ridurre la vostra energia sul lavoro. Tuttavia, Venere favorisce l’amore, portando novità per i single. ?ToroState scalando posizioni nel lavoro, ma attenzione a possibili discussioni amorose legate al passato.GemelliGiornata di conciliazione sia sul lavoro che in amore. Siate strategici nel lavoro e aperti a nuove conoscenze. ?CancroPossibili tensioni sul lavoro richiedono prudenza per evitare rotture. In amore, l’aria di primavera vi stimola positivamente. ?LeoneDesiderio di emergere sul lavoro, con Mercurio e Venere che supportano l’amore. Investite nei sentimenti con cautela.VergineAumento degli impegni lavorativi può causare timori. In amore, affrontate i cambiamenti necessari con attenzione.