Internews24.com - Oristanio Inter, il papà rivela: «Gaetano è stato 5 anni in nerazzurro, ma se lo chiamasse Conte andrebbe a Napoli a piedi»

di Redazione, ildell’attaccante ha parlato della carriera del figlio in cui ha avuto un ruolo imprescindibile il clubRosario, il padre di, ha rilasciato un’vista a Kiss Kissdurante il programma Radio Goal. In questavista, ha menzionato anche l’, la squadra in cui l’attaccante è cresciuto prima di essere trasferito a titolo definitivo al Venezia nell’ultima estate.SU VENEZIA-– «Ho visto un buon Venezia contro la Lazio e non dimentichiamoci che ha pareggiato anche contro il Como e l’Atalanta. Il lavoro di Di Francesco si vede. Ilperò è forte e può vincere il campionato. Il Penzo è carino, uno stadio affascinante sulla laguna. Per ilsarà una partita difficile, il Venezia però se la giocherà».