Dilei.it - Orata, come sfilettarla e togliere la pelle

Leggi su Dilei.it

Tra i prodotti ittici che possiamo prediligere e portare sulla nostra tavola troviamo l’, un pesce diffuso nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico orientale: contiene un elevato numero di proteine, minerali e vitamine. Le sue carni sono morbide e saporite e possiamo abbinarle a diversi contorni: un secondo piatto o piatto unico leggero e gustoso, ideale per chi è a dieta o semplicemente per chi desidera mangiare bene. Lo scoglio,sempre quando acquistiamo pesci interi, è capirepulirla e. A questo ci pensiamo noi: vi diciamo tutti i trucchi step by step.pulire l’Una ricetta a base di pesce fresco richiede sempre un minimo di competenza dal punto di vista della pulizia: la prima cosa da sapere è che ci occorrono degli attrezzi specifici per pulirlo,un coltello, che serve poi per sfilettare, una forbice da cucina e il cosiddetto squamatore.