Orari MotoGp Argentina: dove vedere la gara in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

Dopo un anno d’assenza per motivi economici, latorna in. Sul circuito di Termas de Río Hondo il favorito assoluto resta Marc Marquez, che ha dominato il primo Gran Premio della stagione in Thailandia nonostante un problema legato alla pressione delle gomme. Il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia aveva sostenuto: “Marc ha giocato con noi per tutta la”. Un altro fattore favorevole allo spagnolo è l’assenza del campione in carica Jorge Martin, ancora alle prese con la convalescenza post operazione in seguito alla caduta nei test di Sepang. L’Aprilia dovrà affidarsi ancora a Marco Bezzecchi e sperare che Ai Ogura confermi il suo exploit nel primo Gp. Ma il rischio è diancora tante Ducati davanti, in particolare quelle di Alex Marquez e Franco Morbidelli. Sono chiamati a una reazione tutti gli altri: dalle Ktm alla Yamaha.