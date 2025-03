Ora legale 2025 | la data del cambio ora

Leggi su Funweek.it

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora in avanti, dalle 2:00 alle 3:00.Il passaggio all’oraavverrà, dunque, nell’ultimo fine settimana di marzo. Questo significa che dormiremo un’ora in meno, ma potremo godere di un’ora di luce in più al tramonto.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>Da metà febbraio, le giornate iniziano ad allungarsi in modo più evidente, portando con sé un senso di rinnovamento. Questo fenomeno, che si intensifica con l’avvicinarsi dell’equinozio di primavera, è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre.L’allungamento delle giornate è particolarmente evidente nel pomeriggio, quando il sole tramonta più tardi.