Lanotiziagiornale.it - Ora gli Usa minacciano dazi su champagne e vini

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa si fa ogni giorno più aspra. Dopo quelli su acciaio e alluminio, il presidente americano annuncia per l’Ue nuovi.“Siccome l’Europa mette uno del 50% sul whisky, noi mettiamo il 200% su tutti ie prodotti alcolici provenienti dalla Francia e dagli altri Paesi Ue. Sarà fantastico per il settore del vino e dellonegli Stati Uniti”, ha annunciato Donald Trump.Trump ha attaccato l’Unione europea definendola “una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e oppressive al mondo, creata al solo scopo di approfittarsi degli Stati Uniti”.La minaccia di Trump all’Europa: ritiri le sue decisioni, sennò nuove tariffe punitiveIl presidente ha avvertito quindi che, se Bruxelles non rivedrà le sue decisioni, gli Usa reagiranno con tariffe punitive.