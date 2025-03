Torinotoday.it - Operaio cade e annega mentre lavora lungo il canale della centrale idroelettrica di Quassolo: sette persone a processo per omicidio colposo

Leggi su Torinotoday.it

Per la morte di undi 51 anni,to anel 2021va, dueerano già state rinviate a giudizio. Per altre cinque, manager e responsabili delle aziende per cui operava, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ivrea aveva disposto il.