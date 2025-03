Ilrestodelcarlino.it - Opera d’arte collettiva in piazza. Una tela lunga cento metri per ricordare le vittime del virus

Una100perledel Covid. Sarà questa l’iniziativa che il Comune organizzerà il 18 marzo per la Giornata nazionale in memoria delledella pandemia e, in particolare, per ii 4.488 bolognesi morti a causa del. Un’per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse e anche per sottolineare l’impegno di istituzioni e associazioni durante quegli anni difficili. Il programma delle iniziative è stato presentato ieri a Palazzo D’Accursio. "Bisogna mantenere viva la memoria delle, ma contestualmente anche del lavoro comune fatto tra istituzioni e professionisti sanitari – spiega al Bilancio Roberta Li Calzi –. Non dimentichiamo quello che abbiamo passato e come lo abbiamo affrontato". Le iniziative si svilupperanno in realtà su tre giorni, dal 16 al 18 marzo.