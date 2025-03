Superguidatv.it - Onigoroshi – Demon City, vendetta tremenda vendetta nell’action tratto dall’omonimo manga | Recensione

Il film è ambientato nella città di Shinjo e vede per protagonista Shuhei Sakata, un killer infallibile che ha deciso di cambiare vita dopo aver completato il suo ultimo incarico. Marito e padre di una bambina piccola, vuole ora dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia. Ma la sera stessa della missione di addio, a casa sua si presenta una banda di uomini mascherati, che uccidono la moglie e la figlioletta a sangue freddo davanti ai suoi occhi, sparando anche a lui e dandolo erroneamente per morto.Ma in, Sakata è in realtà sopravvissuto anche se ridotto a un vegetale. Dodici anni più tardi, rilasciato dalla prigione – dove si trovava in quanto ritenuto erroneamente responsabile del massacro avvenuto tra le mura domestiche – diventa nuovamente obiettivo degli uomini del sindaco.