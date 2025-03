.com - One UI 7 in arrivo su Galaxy S23, Z Flip 6 e altri

Samsung ha finalmente svelato i dettagli ufficiali sul rilascio globale di One UI 7, l’attesissimo aggiornamento del sistema operativo per i dispositivi. Dopo oltre 5 mesi di attesa, l’azienda coreana, tramite Samsung New Zealand, ha confermato che la versione stabile sarà disponibile entro aprile 2024 in tutti i mercati. Ma quali dispositivi riceveranno per primi l’aggiornamento? E cosa sappiamo del programma Beta? Scopriamolo insieme.RecensioneS25 Ultra: intelligenza artificiale e poi?One UI 7: Rollout globale e programma BetaConferma del Rollout ad aprileSecondo il comunicato di Samsung New Zealand, One UI 7.0 debutterà ufficialmente ad aprile, con tempistiche variabili a seconda del modello e dell’operatore. La serieS24 sarà probabilmente la prima a ricevere l’aggiornamento stabile già dal prossimo mese, seguita dadispositivi di punta e mid-range.