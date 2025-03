Lapresse.it - Omicidio Willy Monteiro, Marco Bianchi: “Ho dato io il calcio ma non siamo mostri”

Leggi su Lapresse.it

Parlano in aula Gabriele e, durante il processo d’appello bis che li vede imputati, ancora una volta, per l’diDuarte, avvenuto al culmine di un violento pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. “Non, chiediamo scusa alla famiglia diper il dolore che sta provando e per quello che è avvenuto”.I due hanno deciso di rendere una dichiarazione in aula prima del ritiro dei giudici in camera di consiglio per la sentenza che è attesa per il primo pomeriggio. “Morirò in carcere, ma non ammetterò mai un reato che non ho commesso. Ionon l’ho colpito. Questo è certo e non dirò mai una cosa per un’altra – ha sottolineato Gabriele– Sto frequentando un corso per la giustizia riparativa. A me dispiace intensamente per quello che è successo, farei di tutto per tornare indietro rispetto a quello che accadde quella notte”.