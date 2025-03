Tpi.it - Omicidio Willy Monteiro: Marco Bianchi condannato all’ergastolo, il fratello Gabriele a 28 anni

La Corte d’Assise d’Appello di Roma hae ila 28di carcere per l’del 21enneDuarte, pestato a morte davanti a un pub nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 nel centro di Colleferro, in provincia della Capitale.La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo, al termine del secondo processo di appello. In primo grado, nel luglio 2022, i fratellierano stati condannati entrambipervolontario. Un anno dopo, nel primo processo d’appello, ai due erano state riconosciute le attenuanti e la pena era stata ridotta a 24di reclusione ciascuno. Nell’aprile del 2024, però, la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale contro il riconoscimento delle attenuanti e ha disposto l’appello-bis.