Omicidio Willy Monteiro le condanne | ergastolo a Marco Bianchi 28 anni al fratello Gabriele

La Corte d’Appello ha emesso le nuove sentenze nel processo di secondo grado bis per l’diDuarte, ucciso nel settembre 2020 a Colleferro.è stato condannato all’, mentre ildovrà scontare 28di carcere. Il procedimento era stato riaperto su richiesta della Cassazione per riesaminare la concessione delle attenuanti ai due imputati, dopo che in primo appello erano stati condannati a 24. La Cassazione aveva infatti stabilito che la motivazione della riduzione delle pene fosse «contraddittoria» e «carente», riaffermando la responsabilità dei fratellinell’aggressione fatale al giovane di origini capoverdiane. La procura generale di Roma aveva chiesto l’per entrambi, ritenendo che la brutalità del pestaggio non lasciasse spazio alla concessione di attenuanti.