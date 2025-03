Thesocialpost.it - Omicidio Willy Monteiro, la sentenza di appello bis: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele

Leggi su Thesocialpost.it

La Corte d’ha emesso il verdetto nel nuovo processo per l’diDuarte:pere 28di reclusione per il. La decisione arriva dopo che la Cassazione aveva rimandato il caso ai giudici di secondo grado per una nuova valutazione sulle attenuanti concesse ai due imputati nel precedente processo d’. La Procura generale aveva chiesto la conferma della massima pena per entrambi.Leggi anche:: il drammatico racconto del carabiniere che lo ha soccorso, 21, fu aggredito a Colleferro nel settembre 2020 e vittima di un pestaggio mortale. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la violenza fu brutale e immotivata. “L’è stato un evento indecente“, ha dichiarato il sostituto procuratore generale, sottolineando non solo la ferocia dell’aggressione, ma anche l’assurdità dei motivi che l’hanno scatenata.