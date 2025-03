Lapresse.it - Omicidio Willy Monteiro, il legale di Gabriele Bianchi: “Pena errata ma attendiamo motivazioni”

Leggi su Lapresse.it

“Come avevamo richiesto il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche. Laè però, secondo noi,nella determinazione”. Così Valerio Spigarelli, avvocato disubito dopo lettura della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma che ha ricalcolato laa 28 anni di carcere per il suo assistito e riconfermato invece l’ergastolo per il fratello Marco, per l’diDuarte nel 2020. I due fratelli erano stati condannati entrambi all’ergastolo in primo grado pervolontario per poi vedere in appello laridotta a 24 anni e il reato derubricato apreterintenzionale. La Cassazione ha però ordinato di ripetere il secondo grado di giudizio per ricalcolare la. Alla base della decisione l’accoglimento del ricorso della Procura che aveva contestato l’applicazione delle attenuanti generiche.