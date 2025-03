Omicidio Willy Monteiro i fratelli Bianchi rischiano l’ergastolo Uno dei due | Pronto a morire in carcere non dirò mai di averlo colpito

Leggi su Open.online

Da una parte Gabriele, che insiste sulla sua innocenza: «Voglio pagare per le colpe che ho, ma non ho mai, non l’ho toccato». Dall’altra Marco, in videocollegamento dal, che ammette di essere «responsabile per il calcio al fianco dato a, ma non quando era a terra». Queste le ultime parole dei, accusati di aver picchiato a morte il giovaneDuarte a Colleferro nel settembre 2020, prima che i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma si ritirassero in camera di consiglio. La sentenza dell’«appello bis», disposto dalla Corte di Cassazione per rivalutare la concessione delle attenuanti, è attesa entro oggi. La procura ha chiesto per entrambi la condanna alsenza attenuanti, come stabilito dal giudice di primo grado, mentre in appello la pena era stata ridotta a 24 anni proprio con il riconoscimento di attenuanti generiche.