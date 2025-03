Unlimitednews.it - Omicidio Willy Monteiro, ergastolo e 28 anni di carcere in appello-bis per i fratelli Bianchi

ROMA (ITALPRESS) – La Corte d’Assise d’di Roma ha confermato l’per Marcoe 28diper il fratello Gabriele. Sono queste le pene comminate in-bis ai, per l’uccisione diDuarte, il 21enne ucciso di botte il 6 settembre 2020, a Colleferro. La procura generale di Roma aveva chiesto l’per entrambi inell’udienza del 17 gennaio.Il processo era tornato davanti ai giudici di secondo grado per volere della Cassazione solo per la questione relativa alle attenuanti concesse inaidi Artena. Nel processo di secondo grado i due si erano infatti visti ridurre la condanna a 24, rispetto all’inflitto nel luglio del 2022 dalla Corte d’Assise di Frosinone. Sono invece diventate definitive le pene per gli atri due imputati: Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, rispettivamente a 23 e 21di