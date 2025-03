Metropolitanmagazine.it - Omicidio Willy Monteiro Duarte: Marco Bianchi condannato all’ergastolo, ventotto anni a Gabriele

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Corte d’Assise di Appello di Roma hae suo fratello, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche, adi reclusione per l’di. La sentenza arriva al termine dell’appello bis disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti. La responsabilità penale per il delitto, infatti, era già passata in giudicato. Confermate anche le condanne agli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, rispettivamente di ventitré e ventunoha perso la vita a ventunonella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, a seguito del brutale pestaggio messo in atto dai fratelli. Il ragazzo era intervenuto in una rissa per difendere un suo amico.