Omicidio Willy Monteiro attesa la decisione sull’ergastolo ai due fratelli Bianchi | Non siamo mostri questo odio non lo meritiamo

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo d’Appello bis per l’diDuarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Sul banco degli imputati ci sono iMarco e Gabriele, già condannati all’ergastolo in primo grado, poi a 24 anni in Appello.Leggi anche:: il drammatico racconto del carabiniere che lo ha soccorsoLe dichiarazioni spontanee degli imputatiNel corso dell’udienza, i duehanno rilasciato dichiarazioni spontanee, respingendo l’immagine di violenza che è stata attribuita loro. «Nondeiaddolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia di», hanno affermato.