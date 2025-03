Notizieaudaci.it - Omicidio Willy, i fratelli Bianchi: ‘Chiedo scusa alla madre, ma non siamo dei mostri’

Per quanto accaduto “addolorati e chiediamofamiglia di, ma nondei mostri”. Lo hanno detto Marco e Gabriele, imputati per l’diMonteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Marco e Gabrielesono intervenuti in videoconferenza Nel corso dell’udienza del secondo processo d’appello, disposto dCorte di Cassazione limitatamenteconcessione delle circostanze attenuanti generiche, i duehanno reso dichiarazioni spontanee. “Volevo solo replicare quanto detto in questi svariati anni – ha affermato Gabriele-. Sono stufo, da oltre 4 anni vengo definito come persona che non sono. Io non vivevo di delitti, avevo una mia frutteria, avevo una partita Iva, e mi alzavo alle tre del mattino”.