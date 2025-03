Laspunta.it - Omicidio Willy, i Bianchi chiedono scusa. Attesa per la sentenza

Leggi su Laspunta.it

“Non siamo mostri. Chiediamoalla famiglia diper il dolore che sta provando e per ciò che è accaduto”. Con queste parole, Gabriele e Marcosi sono rivolti alla corte durante il processo d’appello bis per l’diMonteiro Duarte, il giovane ucciso a seguito di un brutale pestaggio la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.I due imputati hanno rilasciato dichiarazioni spontanee prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio. Ladel processo d’appello bis èper oggi e i fratellirischiano l’ergastolo.Gabrieleha ribadito la sua versione dei fatti: “Morirò in carcere, ma non ammetterò mai un reato che non ho commesso. Ionon l’ho colpito, questo è certo. Non dirò mai una cosa per un’altra.