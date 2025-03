Laspunta.it - Omicidio Willy, ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni per Gabriele.

È arrivata la sentenza del processo d’appello bis per l’diMonteiro Duarte. La Corte ha condannatoall’, mentre per il fratellola pena è stata fissata a 28di reclusione.Un verdetto che conferma la gravità del crimine avvenuto la notte del 6 settembre 2020 a Colleferro, quandofu brutalmente pestato a morte. I due imputati, nel corso dell’udienza, avevano rilasciato dichiarazioni spontanee, chiedendo scusa alla famiglia del giovane e negando di essere “dei mostri”.L’avvocato della famiglia Monteiro Duarte, Domenico Marzi, ha commentato la decisione della Corte in un’intervista alla nostra redazione:“Sono soddisfatto della condanna all’di, non comprendo il distinguo di pena con l’altro imputato.