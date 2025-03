Lapresse.it - Omicidio Willy: Appello bis conferma ergastolo a Marco Bianchi

Roma, 14 mar. (LaPresse) – I giudici della Corte d’Assise d’di Roma, nell’ambito del processo di secondo grado bis per l’diMonteiro Duarte hannoto la condanna all’per, accusato insieme al fratello Gabriele di aver ucciso lo studente di 21 anni al culmine di un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, la notte del 6 settembre 2020. Il processo d’bis è stato celebrato dopo che la Cassazione aveva condannato definitivamente tutti gli imputati pervolontario e aveva disposto un nuovo giudizio sulle attenuanti generiche riconosciute inaifacendo scendere la condanna per i due dall’a 24 anni.