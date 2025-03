Lapresse.it - Omicidio Willy: Appello bis condanna Gabriele Bianchi a 28 anni

Roma, 14 mar. (LaPresse) – I giudici della Corte d’Assise d’di Roma, nell’ambito del processo di secondo grado bis per l’diMonteiro Duarte, accogliendo il ricorso presentato dalle difese, hanno riconosciuto le attenuanti generiche andolo a 28di carcere.è accusato, insieme al fratello Marco, di aver uccisoal culmine di un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma la notte del 6 settembre 2020. Il processo d’bis è stato celebrato dopo che la Cassazione avevato definitivamente tutti gli imputati pervolontario e aveva disposto un nuovo giudizio rispetto alle attenuanti generiche riconosciute aifacendo scendere laper i due dall’ergastolo a 24. Per gli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, le condanne rispettivamente a 23 e 21sono diventate definitive.