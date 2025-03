Cityrumors.it - Omicidio Willy, appello bis: arriva la condanna per i fratelli Bianchi

diMonteiro, nell’bisno le condanni. L’ergastolo solo per uno dei due, che commisero il pestaggio brutale. Marco e Gabriele, sono i dueche, la sera del 6 settembre 2020 uccisero durante un brutale pestaggio,Monteiro. Il fatto assurdo, avvenne alle porte di Roma, esattamente nella località di Colleferro. La procura generale si era esposta inizialmente per la pena dell’ergastolo ai due aggressori.La giustizia sull’dicityrumors.it foto AnsaAl nuovo processo diinvece, si èti, dopo che la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità di entrambi. Ai giudici avevano detto: “chiediamo scusa, ma non siamo mostri”. Una storia che porta con sé dell’assurdo, la violenza giovanile, la discriminazione e l’aggressività per ottenere il potere su qualcuno o su qualcosa che caratterizza una fetta malata della Società moderna.