Omicidio Poggi, interviene Roberta Bruzzone: la criminologa non ha dubbi

Ci vorrà circa un mese per sapere se il DNA di Andrea Sempio corrisponde a quello trovato sotto le unghie di Chiara. Secondo fonti investigative, i genetisti stanno analizzando le tracce biologiche per verificare una possibile compatibilità. Ieri, 13 marzo, il 37enne è stato sottoposto al prelievo del tampone salivare nella caserma Montebello di Milano. All’uscita, sguardo impassibile e nessuna dichiarazione. I suoi legali avevano riferito il suo stato d’animo con una frase breve ma significativa: “Sono sconvolto“. Per lui, che all’epoca del delitto aveva 19 anni, si riapre un incubo che sembrava chiuso nel 2017, quando fu scagionato.Leggi anche: Triste lutto per Gigliola Cinquetti, lo straziante annuncio in famigliaLeggi anche: Incidente tremendo in Italia, scontro tra auto e camion: chiamato l’elisoccorsoTempi e procedure dell’analisiIl test del DNA, di per sé, è un esame rapido, ma le tempistiche della giustizia ne rallentano l’esito.