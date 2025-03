Thesocialpost.it - Omicidio Garlasco, sono stati eliminati i reperti relativi al caso

chiara poggi oggi compleanno 40 anni chi eraA 18 anni dall’di Chiara Poggi, ildicontinua a far parlare di sé. Mentre le nuove indagini su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, stanno riportando l’attenzione su dettagli rimasti in ombra, si apprende che icustoditi presso il Tribunale di Pavia — tra cui il pigiama indossato da Chiara al momento del delitto —smaltiti nel 2022, come spesso accade nei casi chiusi da tempo con sentenza definitiva. Lo smaltimento, legato anche a motivi logistici e di spazio, rappresenta un duro colpo per chi auspicava ulteriori analisi tecniche sui materiali originali.La pista mai chiusa: ipotesi del doppio autoreIntanto torna in primo piano la teoria del doppio killer, sostenuta anni fa da una dettagliata informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.