Omicidio di Willy Monteiro: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele

La Corte d’Assise d’appello ha riconosciuto ale attenuanti generiche. E’ stato condannato all’mentre a suo, sono state riconosciute le attenuanti generiche, ed è stato condannato a 28di carcere.Questa la decisione della Corte d’Assise di Appello di Roma per l’diDuarte ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.La sentenza è arrivata alla fine dell’appello bis disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l’era già passata in giudicato. “Non siamo dei mostri, siamo addolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia di”“Non siamo dei mostri, siamo addolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia di”.