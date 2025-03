Dayitalianews.com - Omicidio di Willy Monteiro: confermate in appello le condanne ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi

Dopo quasi cinque anni di attesa, è arrivata la sentenza definitiva nel nuovo processo d’per l’diDuarte, il giovane palianese brutalmente ucciso nel settembre 2020 a Colleferro.Dopo due ore di camera di consiglio, i giudici hanno confermato le pesantiper i: ergastolo pere 28 anni di reclusione per.Le dichiarazioni degli imputati in aulaNel tentativo di difendersi,ha preso la parola in aula, ribadendo di non essere un “mostro”:“Non siamo delle persone senza cuore, siamo addolorati per quanto accaduto e chiediamo scusa alla famiglia di. In questi anni sono stato descritto come una persona che non sono. Non vivevo di delitti, avevo una frutteria, mi svegliavo alle tre del mattino per lavorare.