Quotidiano.net - Omicidio di Garlasco, le carte degli interrogatori. Scontrino e telefonate, il confronto sugli orari

(Pavia), 14 marzo 2025 – Le dieci e mezzo del mattino del 4 ottobre 2008. Andrea Sempio, l’indagato di oggi, viene ascoltato come persona informata sui fatti negli uffici del comando carabinieri di Vigevano. È stato sentito una prima volta il 18 agosto del 2007, cinque giorni dopo l’di Chiara Poggi nell’assolata estate che si trasformerà in quella del delitto di. Allora è solo un amico del fratello di Chiara. Alla domanda su quale fosse il suo grado di conoscenza della vittima, l’allora ventenne risponde: “Conoscevo la Chiara in quanto frequentavo la sua abitazione. Escludo categoricamente di averla mai frequentata vista la nostra differente età. Non abbiamo mai avuto amici in comune. Ribadisco che era conosciuta da me solo perché amico del fratello Marco”. Ma alcuni dei temi al centro della nuova inchiesta gli vengono già posti allora.