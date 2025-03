Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Comunanza, perizia sul telefono di Funari

È fissato per il 20 marzo l’inizio delle operazioni peritali che riguardano ilcellulare di Claudio, il 42enne rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto per l’aggressione violenta avvenuta ail 23 dicembre scorso, nella quale è morto Renzo Paradisi (alcuni giorni dopo il fatto) ed è rimasta gravemente ferita la moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Laè stata disposta dal procuratore di Ascoli Umberto Monti e riguarda anche due telefoni di una delle figlie della coppia di anziani, Alessia, con la quale l’uomo afferma di aver avuto una relazione che era ostacolata dai genitori di lei: motivo per cui prima di Natala sarebbe nata la discussione, sfociata nella furibonda aggressione. Al perito incaricato, ingegner Davide Ortolano, la Procura chiede di estrapolare dai tre smartphone qualsiasi tipo di interazione sia avvenuta frae la donna: conversazioni telefoniche, messaggi, invio di foto, messaggi vocali, video.