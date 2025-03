Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli. Il sogno dell’Atalanta: parla Zappacosta

il: l’Atalanta. Davideha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’esterno nerazzurro, attualmente ventuno presenze in questo campionato, classe ’92, nato a Sora (Fr).Sette assist e cinque gol, di cui quattro in campionato: il quinto contro chi?«Contro l’Inter in campionato ho giocato undici volte: mai vinto, mai un gol o un assist. Magari.».Atalanta: le caratteristiche tecniche e la stagione attuale diQuanto la sta aiutando giocare a sinistra? «Lì posso puntare meno sulla corsa e più su altre cose: ad esempio rientrare sul mio piede forte».Chi fu il primo a spostarla lì?«Se non ricordo male fu Conte al Chelsea: in Champions League contro l’Atletico Madrid. Quando tornai all’Atalanta , avevo fatto tre quarti di stagione con il Genoa in quella posizione: ero pronto».