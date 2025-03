Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli, Conte, Meret: parla Giuseppe Cannella

Si è espresso anche sul, dirigente sportivo e mediatore calcistico, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.ilInter, Lazio e Fiorentina proseguono il loro cammino, portando avanti la bandiera italiana. Forse la Roma può recriminare qualcosa per quell’espulsione di Mats Hummels ieri sera all’undicesimo minuto contro l’Atlético Bilbao? “Mi dispiace molto, simpatizzo un po’ per la Roma. Devo dire, però, che la squadra sta facendo bene dopo un inizio disastroso, segnato da scelte inappropriate di una proprietà confusa. Ha ripreso il cammino grazie all’esperienza di un allenatore che fa della sua dote principale proprio l’esperienza. Stava avendo un buon percorso e l’eliminazione a Bilbao pesa, anche in ottica ranking europeo, perché era un avversario alla portata, considerando il momento dell’Atlético Bilbao.