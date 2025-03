Tpi.it - Oltre 400 atleti olimpici chiedono al prossimo presidente del CIO di dare priorità alla lotta ai cambiamenti climatici

400, compresi 65 campioni medagliati, provenienti da 89 Paesi del mondo e impegnati in 51 diverse discipline hanno lanciato un appello al futurodel Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che sarà eletto la prossima settimana in Grecia, ala massimaal cambiamento climatico, definendo il riscaldamento globale un “danno attuale e crescente per gli sport che amiamo”.“Alentrante chiediamo che nei prossimi anni e per tutto il corso del suo mandato una questione venga prima di tutte: la cura del nostro Pianeta”, si legge nella lettera aperta, che vede tra i firmatari anche la velista italiana Francesca Clapcich; la nuotatrice Emma McKeon, l’olimpionica più decorata d’Australia, e Cyrille Tchatchet II, il sollevatore di pesi membro della squadra dei rifugiati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (tenute nel 2021).