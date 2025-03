Panorama.it - Oggi si celebra il Pi greco day. Ecco le curiosità sulla più famosa costante matematica

3,14 è il numero che ha perseguitato milioni di studenti in tutto il mondo. È il famoso Pi, tanto importante da meritarsi anche un giorno dell’anno per poter essereto. E quale data migliore, se non il 14 marzo (14/3 in richiamo ai suoi numeri), per poter festeggiare e ricordare un dato che, forse in pochi sanno, serve a calcolare la lunghezza di una circonferenza e l’area di un cerchio. Il primo Piday si è svolto nel 1988 all’Exploratorium di San Francisco, dove ogni anno si festeggia mangiando torte agghindate con il simbolo ?, e con i partecipanti che si divertono giocando sul doppio senso della parola “pie”, che in inglese significa “torta”. La storia di questo strano simbolo ha origini antichissime. Infatti il nome Pideriva dal termine“??????????”, che significa “circonferenza”.