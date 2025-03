Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Mauro Santunione, ex comandante della Polizia locale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si celebranoalle 15, presso la chiesa parrocchiale‘sua’ Fiorano, i funerali di, l’exfioranese.(al centro nella foto) si è spento mercoledi scorso, all’età di 77 anni, presso l’ospedale di Sassuolo, dove era ricoverato da qualche tempo. La notizia del lutto si è subito diffusa in città suscitando unanime cordoglio in quella comunità cheha servito per decenni con "disponibilità e gentilezza", si legge su uno dei tantissimo commenti che i fioranesi hanno affidato ai social per ricordare l’exdei vigili, molto conosciuto anche per il suo infaticabile impegno nel volontariato parrocchiale. Tra i tanti che ne hanno sottolineato "l’etica e la passione che ne hanno accompagnato il cammino" anche il sindaco di Fiorano Marco Biagini, che a nomecittadinanza ha voluto stringersi ai familiari di– la moglie Lina, i figli e i nipoti – ricordando "una persona perbene, proba e ligia al dovere".