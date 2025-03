Iodonna.it - Oggi è l'occasione ideale per scoprire la skincare più adatta per rigenerare la pelle durante il riposo, un momento d'oro. Ad hoc. In base alle età e alle esigenze

Leggi su Iodonna.it

Laha bisogno di dormire. E non è uno scherzo. Anche l’epidermide infatti necessita di riposare per rigenerarsi, letteralmente. E la Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra il 14 marzo, può essere l’giusta per regolare alcune buone abitudini per svegliarsi con unada principessa. Notte insonne: 5 cose da fare il giorno dopo per rimediare X Leggi anche › La beauty routine della notte: dcreme viso agli integratori giusti Giornata Mondiale del Sonno, perché per laè importante dormirePartiamo da un dato significativo: il 70% circa del rinnovamento cellulare epidermico avviene di notte.