Odobert al doppio per mantenere viva le speranze di Spurs

2025-03-14 00:04:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Tottenham ha completato un inversione di tendenza per prenotare un posto nei quarti di finale dell’Europa Legaue con una vittoria per 3-1 su AZ Alkmaar.AZ ha viaggiato a nord di Londra con un vantaggio per 1-0 dalla prima gamba della scorsa settimana, in cuiha prodotto una performance gravemente deludente.Ma questa volta la squadra di Ange Postecoglou ha dominato, Wilsone James Maddison li hanno messi avanti nella notte.Peer Koopmeiners ha livellato l’ultimo pareggio per un aggregato dopo alcuni terribili speroni in difesa, maha avuto la fine decisiva al 74 ° minuto quando si è convertito da distanza ravvicinata alla fine di un superbo attacco per mandare il Tottenham in un ultimo incontro con Eintracht Frankfurt.