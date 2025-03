Ilrestodelcarlino.it - Odissea sugli autobus

Invito il sindaco di Bologna invece di chiudersi nel palazzo ed inventarsi qualche altra cosa per mettere ulteriormente in difficoltà Bologna di farsi un po' di giri sui bus facendo finta di avere degli impegni di lavoro come tutti noi. Ma non solo qualche ora, magari una settimana per capire cosa sopporta l' utenza tutti i giorni: tra corse in ritardo, mezzi stracolmi e corse saltate l' aumento del biglietto è una vera vergogna Paola Rovinetti