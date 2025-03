Obiettivo dell’Arsenal Man United Eye

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Secondo quanto riferito, il Manchesterè l’ultimo club pronto a provare una mossa di trasferimento per l’ala atletica Bilbao Nico Williams quest’estate.La Spagna International è stata anche fortemente legata all’Arsenal e al Chelsea più volte nel recente passato, ma ora i rapporti suggeriscono che Man Utd potrebbe trasferirsi in una posizione sempre più forte.I Red Devils hanno urgentemente bisogno di una migliore firma in attacco quest’estate, e sembra che il club darà a Ruben Amorim le risorse per portare questo grande nome.“Questo ragazzo è pazzo! Come mi occuperò di lui? ” – Quale star di Man Utd ha lasciato Rio Ferdinand sbalordito nella sua prima sessione di allenamento?Loprobabilmente venderà flop come Marcus Rashford e Antony quest’estate, e ci sono persino punti interrogativi su Alejandro Garnacho.