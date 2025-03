Ilgiorno.it - Nuovo terminal merci a Lodi, i pendolari chiedono lo scambio: “Quadruplicate la linea”

, 14 marzo 2025 – Il progetto deldellein stazione a, che prevede ottomila metri quadrati in gestione ai privati, “spaventa“ iche, intanto, avanzano nuove richieste di miglioramento del servizio ferroviario. Si parla di un hub intermodale al Chiosino, con mezzi pesanti in entrata da via San Fereolo e conseguenze non ancora chiare per la città. Al momento l’area è stata affittata. Sono ottomila metri quadrati di binari in disuso. “Prepariamoci a chiedere immediatamente in compensazione il quadruplicamento dellatra Tavazzano e! Indugiando, questa tratta diventerà presto soloe Frecciarossa! E addio” incalza, venuto a conoscenza del progetto, il Comitatodel Sud Milano e delgiano. Per i viaggiatori, “il rinnovo del progetto di quadruplicamento Tavazzano-andrebbe inserito, al più presto, nel tavolo di ascolto di Regione con Rfi, per svilupparne la progettazione, dato che i soldi sono già stati accantonati”.