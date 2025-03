Romadailynews.it - Nuovo spettacolo “LidOdissea” testo e regia Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari al Teatro Palladium

00La Compagnia, presenta per la prima volta in scena a Roma, il 22 e 23 marzo 2025 al, ilcon la collaborazione di César Brie. In scena:, Ludovico D’Agostino, Silvia Zaru; elaborazioni musicali Ludovico D’Agostino.Dopo una prima tappa in Sardegna il 6, 7 e 8 marzo, losarà poi a Novara il 3 e 4 aprile.è una drammaturgia originale, che prosegue e approfondisce la riflessione sulla società contemporanea già attuata in opere precedenti, come Amleto take away e In fondo agli occhi (con ladi César Brie). Il lavoro risponde al desiderio di indagare il senso di inquietudine che, come uno spettro, aleggia sull’uomo contemporaneo immerso nella società che lo circonda, e sull’inadeguatezza che il confronto con essa produce in lui.