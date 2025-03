Udine20.it - Nuovi interventi per la sicurezza in Borgo Stazione a Udine

Si è tenuta ieri in Prefettura, su richiesta del Comune di, una riunione del Comitato per l’Ordine e laPubblica. L’incontro, che ha visto la partecipazione del Prefetto, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’amministrazione comunale, è stato un’occasione per fare il punto sulle misure di rafforzamento delle cosiddette “zone rosse” e sulle strategie di controllo e prevenzione, con particolare attenzione all’area di.“Siamo in costante coordinamento con la Prefettura e le altre Forze di Polizia per gestire in maniera sinergica ed efficace gli strumenti a nostra disposizione, con l’obiettivo di garantire lain città” – spiega l’Assessora allaPartecipata e alla Polizia Locale, Rosi Toffano. “In quest’ottica, abbiamo concordato con il Prefetto una serie dimirati in alcune aree puntuali del territorio.