Nuova Ztl a San Siro Novità anche per parcheggi e concerti

Continuano ad emergereper quanto riguarda San. Ormai è certo: lo storico impianto di Milan e Inter sarà abbattuto per permettere ad unastruttura di nascere. Ma oggi, la notizia non riguarderà l’abbattimento e tutto ciò che concerne, ma unagestione del traffico e deinei pressi della zona dello stadio a partire dalla prossima stagione, che ha come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza e più fluente viabilità per coloro che saranno diretti allo stadio, nonché per i residenti.ZTL a SanLa notizia è stata rilasciata dal Corriere della Sera, che ha fornito i dettagli, le modalità e i motivi dellaZona a Traffico Limitato che sorgerà a San, e che diventerà la più grande del Comune di Milano: “È presto per dire che fine farà lo stadio, o per quanti anni rimarrà in piedi.